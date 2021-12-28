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مكافحة الأمراض: قرابة 600 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 December, 2021

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 599 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 132 حالة حرجة من إجمالي 4816 عينة جرى فحصها خلال الـ24 ساعة الماضية بنسبة إصابة بلغت  ( 12.4 %)

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في نشرته اليومية شفاء (486) حالة فيما توفيت ( 11) حالة.

وبين المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن إجمالي الإصابات بكورونا في ليبيا بلغ 386878 حالة منها الحالات النشطة : 6535 والمتعافين : 374667 والٍوفيات: 5676حالة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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