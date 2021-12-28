مكافحة الأمراض: قرابة 600 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 December, 2021

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 599 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 132 حالة حرجة من إجمالي 4816 عينة جرى فحصها خلال الـ24 ساعة الماضية بنسبة إصابة بلغت ( 12.4 %) وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في نشرته اليومية شفاء (486) حالة فيما توفيت ( 11) حالة. وبين المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن إجمالي الإصابات بكورونا في ليبيا بلغ 386878 حالة منها الحالات النشطة : 6535 والمتعافين : 374667 والٍوفيات: 5676حالة.

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