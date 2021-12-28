عون ينفي اختفاء مبلغ 324 ألف دولار من حساب شركة مليتة عندما كان يترأسها

العنوان – طرابلس

نفى وزير النفط والغاز محمد عون اختفاء مبلغ 324 ألف دولار من حساب شركة مليتة خلال 3 أيام في شهر أغسطس 2011 خلال رئاسته للشركة حينها.

وقال عون بحسب صحيفة صدى الاقتصادية – :”هذا الموضوع ببساطة متناهية كذب وزيف وتضليل للرأي العام”.

وأشار إلى أنه تم تداول هذا الموضوع بالتفصيل في اجتماع مع رئيس الحكومة المؤقتة ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بحضور وكيل الوزارة رفعت العبار ووزير الدولة عادل جمعة” يوم 5 سبتمبر الماضي.

وتابع :“طلبت من رئيس الحكومة أن يخاطب النائب العام أو هيئة الرقابة الإدارية أو أي جهاز رقابي في الدولة للتحقيق في هذا الموضوع، وأنا على استعداد للمثول أمام أي جهة تحقق علناً أمام الشعب الليبي؛ ليتضح لهم مدى الكذب والزور والبهتان”.