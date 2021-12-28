ليبيا الان

الأجهزة الأمنية تُطيح بليبي بحوزته “عملة صعبة” مزيفة

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكنت الأجهزة الأمنية في المدينة القديمة بطرابلس من ضبط مواطن بحوزته مبالغ نقدية مزيّفة.

وأفادت وزارة الداخلية أن جهود البحث والتحري، أسفرت عن نجاح أعضاء وحدة القبض والتحري بمكتب الدعم المركزي المدينة القديمة، ظهر أمس الاثنين، في ضبط المدعو “ر.أ.ع” ليبي الجنسية وبحوزته مبلغ من الأوراق النقدية المزورة.

وقالت الوزارة إن المبالغ المضبوطة بلغت قيمتها 13,950 دولارًا أميركيًا، بالإضافة إلى ضبط مبلغ من العملة الورقية المحلية بقيمة 22,935 دينارًا ليبيًا، وورق عادي من نوع A4، كان يستعمله في عمليات تزوير العملة.

وقد اتخذت الإجراءات اللازمة إزاء الموقوف، وأُحيل إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك