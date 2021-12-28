الأجهزة الأمنية تُطيح بليبي بحوزته “عملة صعبة” مزيفة

تمكنت الأجهزة الأمنية في المدينة القديمة بطرابلس من ضبط مواطن بحوزته مبالغ نقدية مزيّفة.

وأفادت وزارة الداخلية أن جهود البحث والتحري، أسفرت عن نجاح أعضاء وحدة القبض والتحري بمكتب الدعم المركزي المدينة القديمة، ظهر أمس الاثنين، في ضبط المدعو “ر.أ.ع” ليبي الجنسية وبحوزته مبلغ من الأوراق النقدية المزورة.

وقالت الوزارة إن المبالغ المضبوطة بلغت قيمتها 13,950 دولارًا أميركيًا، بالإضافة إلى ضبط مبلغ من العملة الورقية المحلية بقيمة 22,935 دينارًا ليبيًا، وورق عادي من نوع A4، كان يستعمله في عمليات تزوير العملة.

وقد اتخذت الإجراءات اللازمة إزاء الموقوف، وأُحيل إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

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