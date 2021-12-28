الشلوي لـ”البرلمان”: “بنتكم فاحت”.. اغربوا عن المشهد

طالب عضو المؤتمر الوطني السابق عبد الفتاح الشلوي، أعضاء مجلس النواب بالابتعاد عن المشهد السياسي، مؤكدًا أن الجميع أصبح غير متقبل لوجودهم.

وقال “الشلوي”، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، “مجلس النواب يجاهر بالمعصية السياسية ولا يستمع لصوت الشارع”.

وأوضح؛ “فعلا «بنتكم فاحت» أغربوا عن المشهد لم نعد نطيق وجودكم”.

تجدر الإشارة إلى أن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، كان قد صرح أمس لسكاي نيوز عربية، قائلًا إننا “لا نريد حصول انتكاسة جديدة من خلال تحديد موعد انتخابي غير قابل للتنفيذ”.

وتابع؛ “مجلس النواب لا يريد إعطاء الشعب الليبي أوهاما بشأن مواعيد غير حقيقية لإجراء الانتخابات”، معقبًا أن: “تصريحات السفيرة البريطانية تمثل خرقا للقانون الدولي وانتهاكا للسيادة الليبية”.