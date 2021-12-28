ميناء بنغازي: دخول 762 سيارة قادمة من السوق الكورية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 December, 2021

أعلن ميناء بنغازي البحري دخول أربع سفن محملة ببضائع مختلفة بينها سفينة محملة بعدد 762 سيارة قادمة من السوق الكورية.

وقال المتحدث بإسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي إن الميناء استقبل سفينة نقل السيارات (سي هيلينس) وعلى متنها 762 سيارة قادمة من السوق الكورية.

وأكد الشهيبي أن الميناء استقبل سفينة نقل الحاويات(اتلانتك نورث) وعلى متنها عدد 581 حاوية بضائع وسلع مختلفة كما استقبل الميناء أيضا السفينة (مايروس) وعلى متنها عدد 62 حاوية بضائع متنوعة وكذلك السفينة( بريبر ستار) وعلى متنها 20 حاوية و 54 طن بضائع عامة.