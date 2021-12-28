امغيب: أستغرب من عدم إعلان مفوضية الانتخابات الجهة المعرقلة لإجراء الاستحقاق الانتخابي

ليبيا- أعرب عضو مجلس النواب سعيد امغيب عن استغرابه من عدم إعلان مفوضية الانتخابات الجهة التي تريد تعطيل إجراء الاستحقاق الانتخابي.

امغيب أوضح خلال جلسة مجلس النواب التي تم عقدها الإثنين تابعت مجرياتها صحيفة المرصد أنه بعد الاطلاع على التقارير الأمنية وبيانات المفوضية حول وجود جهة تريد تعطيل الانتخابات لم نفهم هذه الجهة، ويجب أن تصارح المفوضية الشعب الليبي بالحقيقة.

وأكد مغيب أن وجود قوى أجنبية في ليبيا فضلًا عن جهات معينة تقف وراء المصرف المركزي وتدخل بعض السفراء في الشأن الداخلي وعدم وجود مصالحة حقيقية كلها أسباب تقف وراء التأجيل، محملًا حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة المسؤولية عن الوضع الراهن.

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