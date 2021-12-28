ليبيا الان

“مكافحة الأمراض” يسجل 599 إصابة و11 وفاة بـ “كورونا”

تم النشر منذُ 14 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الاثنين، 599 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بعد تحليل 4,816 عينة.

ووفق بيان المركز رقم 598؛ سُجّل شفاء 486 حالة، إلى جانب تسجيل 11 حالة وفاة على مستوى البلاد، من بينها سبع في الغربية، وأربع في الشرقية.

المركز؛ أشار إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة بلغت 12,4% بينما بلغ إجمالي الإصابات التراكمية 386,878، منها 6,535 حالة نشطة، إضافة إلى تعافي 374,667 حالة، ووفاة 5,676 حالة، فيما بلغ عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 1,847,082 شخصًا منهم 816,972 تلقوا الجرعة الثانية.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك