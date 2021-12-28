العباني: المفوضية عمدت إلى إيجاد المبررات بعدما أخفقت في الالتزام بموعد الانتخابات

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية |

28 December, 2021

أكد عضو مجلس النواب الدكتور محمد العباني أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عمدت إلى إيجاد مبررات بعدما أخفقت في إجراء الانتخابات في موعدها.

وقال العباني في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن مسؤولية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات كبيرة جدا حيث أن الشعب الليبي تعلق بيوم 24 ديسمبر الماضي موعدا للانتخابات الرئاسية في ليبيا وحين أخفقت المفوضية في إنجاز ما وعدت به ساقت عدة مبررات بعضها أمني كما تحدثت عن ما وصفته بحالة القوة القاهرة مضيفا أن حالة القوة القاهرة لم يتم إعلان بدايتها أو نهايتها أو نوعها وبذلك فإن هذا المبرر غير مقبول.

وأضاف العباني أن الجميع يعلم أن الظروف الأمنية والبيئة السياسية غير ممهدة في ليبيا وبالتالي فإن المفوضية واجهت بالفعل صعوبات لكنها كان يمكنها العمل بنوع من الشجاعة في ظل هذه الصعوبات لكن يبدو أن رئيس المفوضية عماد السايح لا يملك الشجاعة الكافية لاستكمال الإجراءات المنصوص عليها بشأن اختصاصات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات