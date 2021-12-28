ضبط مطلوب على ذمة قضية شروع في القتل ببنغازي

ضبط أعضاء قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي مطلوبا على ذمة قضية شروع في القتل.

واتضح بالتحري عن المتهم أنه مطلوب أيضا في جرائم أخرى لدى مركزي شرطة رأس اعبيدة والبركة، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وتوصلت المعلومات إلى تردده على منطقة السلماني، حيث أُعد له كمين هناك، وتمكن رجال الأمن من القبض عليه.

ونُقل المتهم إلى قسم التحريات العامة، حيث استُكملت معه الإجراءات القانونية، ثم أُحيل إلى النيابة العامة.

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