«قرادة»: على البرلمان اقتناص الفرصة السانحة للتخلص من «عقيله صالح»

طالب السفير السابق في الدنمارك والسويد ورئيس اللجنة التنفيذية ‏للمؤتمر ‏الليبي للأمازيغ، إبراهيم قرادة، بضرورة اقتناص البرلمان الفرصة للتخلص من عقيلة صالح، بحسب قوله

وقال «قرادة» في منشور عبر حسابه على فيسبوك، “هل يوجد بينكم برلماني/ة شجاع (ولد أمه) ليستثمر الفرصة النادرة والسانحة المتوفرة للتخلص من عقيلة صالح كرئيس للبرلمان”، على حد تعبيره

وتابع؛ “وهو في توقف عن العمل والبرلمان منعقد، كخطوة ضرورية لكسر الحلقة الجهنمية المفرغة لتدوير واستطالة الازمة الليبية”، وفقًا لقوله.

وأوضح «قرادة» أن “استمراره -عقيلة- نذير بتواصل توالد الأزمة واستمرار تغول المعاناة، ليصحح البرلمان نفسه وينقذ الوطن”، بحسب كلامه.