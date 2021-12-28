كرموس: الجميع يحاول أن يبعد عن نفسه تهمة عرقلة الانتخابات

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية |

28 December, 2021

أكد عضو مجلس الدولة عادل كرموس أن الجميع يبرر فشل إجراء الانتخابات في موعدها الذي كان مقررا في 24 ديسمبر ليبعد عن نفسه تهمة عرقلة الانتخابات.

وقال كرموس لبوابة إفريقيا الإخبارية أن الجميع يبرر الفشل في الالتزام بموعد الانتخابات ليبعد عن نفسه تهمة العرقلة مضيفا بما أن المفوضية التي تتحمل مسؤولية فشل إجراء الانتخابات تحاول أن تبرر موقفها بما يخالف تصريحات رئيسها عماد السائح الخاصة بجاهزية المفوضية لإجراء الانتخابات وأن الظروف مناسبة لإجرائها.

وأضاف كرموس أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ستكون كبش الفداء وضحية تلاعب وعبث مجلس النواب الذي نرى أنه ورط المفوضية والآن تخلى عنها بل وأوقع كل التهم عليها