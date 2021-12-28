كرموس: مجلس النواب حمل مفوضية الانتخابات مسؤولية فشل إجراء الانتخابات

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا إن مجلس النواب حمل مفوضية الانتخابات مسؤولية فشل إجراء الانتخابات، في حين أن النواب هو المتهم الأول بإصداره قوانين معيبة، على حد وصفه.

كرموس وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء، اتهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالتعمد في الانفراد بالقوانين لإفشال العملية الانتخابية برمتها، والوصول إلى الانسداد الحاصل، بعد إرباك عمل المفوضية والمؤسسة القضائية.

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