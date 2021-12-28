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انفراجة بشأن المرتبات المتأخرة لموظفي الخطوط الليبية

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفادت النقابة العامة للنقل الجوي باستكمال كامل مخصصات المرتبات المستحقة لصالح موظفي شركة الخطوط الجوية الليبية عن ستة أشهر بقيمة إجمالية بلغت 69 مليون دينار.

وأضافت النقابة، في تعميم نشر على صفحتها الرسمية، أن القيمة وُزعّت على فرع شركة الخطوط الجوية الليبية في المنطقة الشرقية بـ 33 مليون دينار، وفرع المنطقة الغربية بـ 36 مليون دينار.

وأشارت إلى أنها ستُتابع مع مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية إتمام بقية الإجراءات، حتى إيداع المبالغ في حسابات الشركة.

 

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قناة 218 الليبية

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