انفراجة بشأن المرتبات المتأخرة لموظفي الخطوط الليبية

أفادت النقابة العامة للنقل الجوي باستكمال كامل مخصصات المرتبات المستحقة لصالح موظفي شركة الخطوط الجوية الليبية عن ستة أشهر بقيمة إجمالية بلغت 69 مليون دينار.

وأضافت النقابة، في تعميم نشر على صفحتها الرسمية، أن القيمة وُزعّت على فرع شركة الخطوط الجوية الليبية في المنطقة الشرقية بـ 33 مليون دينار، وفرع المنطقة الغربية بـ 36 مليون دينار.

وأشارت إلى أنها ستُتابع مع مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية إتمام بقية الإجراءات، حتى إيداع المبالغ في حسابات الشركة.

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