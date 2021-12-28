الأسمر: مفوضية الانتخابات تنصلت من مسؤوليتها في تنظيم العملية الانتخابية

قال رئيس مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية محمد الأسمر إن المجتمع الدولي هو السبب الأكبر في إعاقة العملية الانتخابية في ليبيا، حيث أن هناك انقسامات بين الدول الأجنبية حول رؤيتهم للانتخابات الليبية.

الأسمر وفي مداخلة له عبر برنامج “حصة مغاربية” الذي بث على قناة الغد المصرية، قال إن المفوضية العليا للانتخابات، تنصلت من مسؤوليتها في تنظيم العملية الانتخابية، رغم وجود نصوص قانونية تؤكد أن تنظيم العملية الانتخابية من مسؤوليتها وليست من مسؤولية البرلمان.

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