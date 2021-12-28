القطراني يتفقد الوضع الوبائي في المنطقة الشرقية

التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين القطراني، اليوم الثلاثاء، بمقر ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي برئيس غرفة طوارئ وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية ومشرف عام الغرفة وبحضور رئيس ديوان مجلس الوزراء ببنغازي.

وقال بيان صادر عن الحكومة: “اطلع القطراني على آلية عمل الغرفة ومناقشة آخر مستجدات الوضع الوبائي في ليبيا عامةً والمنطقة الشرقية خاصةً ومدى جاهزية الغرفة والاحتياجات العاجلة التي تحول دون أداء عملها بالصورة الصحيحة”.

وأضاف “أبدى النائب استعداده التام للتواصل مع وزير الصحة من أجل توفير كافة الاحتياجات العاجلة للغرفة لتأدية الدور المنوط بها على أكمل وجه”.