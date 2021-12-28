ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

28 December, 2021

نفى فريق مشروع السيولة بمصرف ليبيا المركزي ،ما يتداوله بعض المدونين والقنوات الفضائية بنقص السيولة ،مؤكدا توفر مخزون كبير من السيولة لدى فروع المصارف التجارية ولدى أقسام الاصدار بمصرف ليبيا المركزي.

وذكر أنه يعمل بالتنسيق مع المصارف التجارية للشروع في تنفيذ خطة مصرف ليبيا المركزي لعام 2022. والتي من أهدافها رفع كلي لسقف السحب والسماح للزبائن بسحب احتياجاتهم من السيولة دون أية قيود.

وأفاد فريق مشروع السيولة أن هذه الأخبار تهدف لزعزعة الاستقرار والثقة في القطاع المصرفي.

وأوضح الفريق أنه وفقاً للبيانات فإن إجمالي المبالغ الموردة من المصارف إلى أقسام الاصدار بمصرف ليبيا المركزي خلال العام 2021 بلغت 8.6 مليار دينار.

وذكر أن انخفاض العملة خارج المصارف بنحو 7 مليار دينار ، ولا توجد أية مؤشرات بأن هناك سحوبات كبيرة من أرصدة الزبائن وزيادة في التداول العام حسب ما يروج له البعض.

وبين فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي بأن العمل مستمر بتزويد كافة فروع المصارف باحتياجاتها من السيولة.

وذكر أن أرصدة خزائن المصارف يتوفر بها مخزون كبير يفوق 3 مليار دينار موزع على كافة مناطق ليبيا.

وأشار الفريق إلى أنه يتوفر لدى المصرف المركزي مخزون كبير من السيولة يغطي كامل احتياجات المصارف لسنوات قادمة.