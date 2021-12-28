«بليحق»: جلسة لمجلس النواب بعد قليل تذاع مباشرة

أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، انطلاق جلسة للمجلس بعد قليل، تبث مباشرة على الهواء.

وكتب بليحق على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «تنطلق بعد قليل أعمال جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء»، مضيفا «الجلسة منقولة على الهواء مباشرة عبر قناة ليبيا المستقبل».

– رئاسة «النواب» تبحث آليات عمل لجنة خارطة الطريق

وفي وقت سابق من اليوم، بحثت هيئة رئاسة مجلس النواب، مع لجنة خارطة الطريق، آليات عمل اللجنة لوضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة، بحسب ما أعلن بليحق.

وقال بليحق في بيان، إن الاجتماع، الذي عُقد في مدينة طبرق، تناول «آليات عمل لجنة خارطة الطريق لوضع خارطة طريق للمرحلة القادمة للوصول إلى الاستحقاق الوطني بإجراء الانتخابات وفقًا لإرادة الشعب الليبي، من خلال المعطيات الحالية للعملية الانتخابية، والتواصل مع كل الجهات والأطراف المعنية».

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