الشارف: سبب الأزمة الليبية يعود في المقام الأول إلى وجود ميليشيات مسلحة خارج سيطرة الدولة

ليبيا – رأى أستاذ علم الاجتماع السياسي حسين الشارف أن سبب الأزمة الليبية يعود في المقام الأول إلى وجود الميليشيات المسلحة خارج سيطرة الدولة، مع ضعف سيطرة الدولة على هذه الجماعات الإرهابية المتطرفة وما تبثه من فوضى في البلاد.

الشارف وفي مداخلة له عبر برنامج “حصة مغاربية” الذي بث على قناة “الغد” أمس الإثنين قال: إن أحد الأسباب الأخرى، التي أعاقت العملية الانتخابية، يعود إلى الانقسامات الحادة بين القوى السياسية، والتي من بينها الاختلافات الدائرة بين مجلس النواب والمجلس الاستشاري، ما أدى إلى إعاقة تنظيم الانتخابات الليبية.

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