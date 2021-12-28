السائح: عودة الدراسة يومياً مرتبطة بشرط وحيد

سلّط اجتماع عُقد صباح اليوم الثلاثاء، بديوان وزارة التربية والتعليم، الضوء على الخطة الدراسية الحالية، وإمكانية العودة للدراسة يوميًا.

وشارك في هذا الاجتماع مدير المركز الوطني لمُكافحة الأمراض الدكتور حيدر السائح، وزير التربية والتعليم أحمد أبو خزام، وكلاء الوزارة، مدير إدارة التعليم الأساسي، مدير إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية، إضافة إلى مدير مكتب الإعلام والاتصال بالوزارة.

وأحاط “السائح”، الوزارة بتقرير اللجنة العلمية بالمركز المتضمّن ضرورة الاستمرار بالخطة الدراسية الحالية حتى تطعيم 70% من قطاع التعليم، طلابًا ومعلمين وإداريين ونحوهم.

بدوره، شدّد “أبو خزام” على ضرورة العمل بخطة تطعيمات مكثفة، مؤكدًا أن صحة الطلاب أمر مهم، ويُعد من أولى أولويات الوزارة.

وشهد الاجتماع الاتّفاق على استمرار الخطة الدراسية الحالية، وتشكيل لجنة مُشتركة بين الوزارة والمركز؛ لمُتابعة التطعيمات في مراقبات التربية والتعليم كافةً.

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