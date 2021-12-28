وزارة المالية توضح تطورات صرف رواتب نوفمبر وديسمبر

أعلن وكيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية، إبراهيم عكرة إحالة رواتب شهر نوفمبر إلى مصرف ليبيا المركزي، الإثنين الماضي، مضيفًا أن مرتبات شهر ديسمبر ستحال لمصرف ليبيا قبل نهاية الأسبوع.

وطالب وكيل الوزارة في بيان اليوم عبر صفحة الوزارة، موظفي الدولة بـ” عدم الالتفات والانجرار وراء الشائعات المغرضة التي تبثها بعض صفحات التواصل الاجتماعي”

وأوضخ البيان أن وزير المالية بحكومة تيسير الاعمال، في إجازة رسمية، لافتًا إلى أن أسباب تأخر المرتبات يكمن في تنفيذ البريد الوارد من الجهات العامة، من الإفراجات والمتغيرات الشهرية خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

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