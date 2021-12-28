الميركاتو الشتوي.. نجوم "الفرصة الثانية" يبحثون عن أنفسهم

يتأهب محبو الساحرة المستديرة لمتابعة موسم الانتقالات الشتوية، التي تؤثر على شكل المنافسة في المسابقات المحلية والقارية.

ويبدو أن جمهور اللعبة سيكون على موعد مع “ميركاتو شتوي” مميز، خاصة مع تداول أنباء عن وجود عدد من نجوم كبار الفرق الأوروبية، الذين يبحثون عن تحديات جديدة، للتوهج مرة أخرى، واستعادة مستواهم المعتاد.

فيليبي كوتينيو

أشارت تقارير إلى رغبة البرازيلي فيليبي كوتينيو، لاعب برشلونة، في الرحيل عن الفريق خلال انتقالات يناير، لاكتشاف نفسه من جديد.

وعلى الجانب الآخر، سيتخلص النادي الكتالوني من راتب كوتينيو الكبير في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها.

وكان الجميع يتوقع لصاحب الـ 29 عاما مستقبلا أفضل، عندما تفجرت موهبته مع ليفربول ومن قبله إنتر ميلان.

ووفقا لموقع “ترانسفير ماركت”، انخفضت القيمة التسويقية لكوتينيو من 100 مليون يورو إلى 20 مليون يورو فقط خلال ثلاث سنوات.

وبحسب صحيفة “الميرور”، فإن وكيل اللاعب البرازيلي تواجد في إنجلترا، تمهيدا لانتقال كوتينيو إلى أرسنال، بعدما أعطى مدرب الفريق، ميكيل أرتيتا، الضوء الأخضر للتعاقد معه.

تقارير أخرى تحدثت عن رغبة إيفرتون ونيوكاسل في دخول سباق التعاقد مع كوتينيو، وأن ليفربول رفض عودة “الساحر” البرازيلي إلى صفوفه.

أنتوني مارسيال

أكد رالف رانغنيك المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد أن أنتوني مارسيال يريد مغادرة أولد ترافورد في يناير.

وبقي في عقد اللاعب الفرنسي موسمين مع اليونايتد، لذا فإن أي نادٍ مهتم بالتعاقد مع صاحب الـ 26 عاما من المرجح أن يدفع قرابة 30 مليون جنيه إسترليني.

ويشير تقرير لصحيفة “ماركا”، إلى أن إشبيلية الإسباني هو الأقرب للحصول على خدمات مارسيال، بينما أشارت صحيفة “ميرور” إلى أن أرسنال ونيوكاسل يرغبان أيضا في الحصول على خدمات لاعب الشياطين الحمر.

جدير بالذكر، أن مارسيال انضم إلى اليونايتد قادما من صفوف موناكو مقابل 60 مليون يورو في 2015، وسجل منذ ذلك الحين 79 هدفا في 268 مباراة مع النادي.

بيير إيميريك أوباميانج

في سبتمبر 2020، أعلن أرسنال تجديد التعاقد مع مهاجم الفريق أوباميانج، وكشف الأخير رغبته في أن يكون أحد أساطير النادي اللندني، لكن يبدو أن هذه الأحلام الوردية قد انتهت.

خلال الأسابيع الأخيرة، تم تجريد أوباميانج من شارة قيادة أرسنال لأسباب انضباطية، وتم استبعاده منذ ذلك الحين من التشكيلات الخمس الأخيرة للفريق من قبل أرتيتا.

ويرى موقع “إي أس بي إن”، أن أرسنال مستعد للاستماع إلى العروض المقدمة لأوباميانج، ويبدو أن أرتيتا استبعده من خططه المستقبلية.

وتحدثت صحيفة “الميرور” عن أن يوفنتوس يرغب في التعاقد مع “أوبا” على سبيل الإعارة فقط، قبل إتمام صفقة انتقاله بشكل نهائي، بينما تحدثت تقارير إعلامية أخرى إلى أن أندية برشلونة وباريس سان جرمان وإي سي ميلان تفكر في التعاقد مع النجم الغابوني الذي شارك مع أرسنال في 163 مباراة، وسجل 92 هدفا وصنع 21.

جيورجينهو فينالدوم

مع الانتقال المجاني لصفوف باريس سان جرمان، يبدو أن وسط الميدان الهولندي جيورجينهو فينالدوم غير سعيد مع النادي الفرنسي، بعدما وجد نفسه جالسا على مقاعد البدلاء لوقت أطول من الذي يقضيه في الملعب.

وفي تصريحات إعلامية، قال فينالدوم: “لا أستطيع أن أقول إنني سعيد تماما مع النادي الباريسي، لأن الوضع مختلف عما أريده، لكن هذه هي كرة القدم”.

صحيفة “ماركا” أشارت في أحد تقاريرها إلى أن نيوكاسل يونايتد يرغب في الحصول على خدمات فينالدوم صاحب الـ 31 عاما، والذي ما زال أداؤه مع ناديه السابق، ليفربول، يجعله خيارا جيدا لأي مدرب.

باولو ديبالا

ينتهي عقد اللاعب الأرجنتيني، باولو ديبالا، مع ناديه يوفنتوس الإيطالي، في يوليو المقبل، ما يتيح له التفاوض مع أي ناد بداية من يناير المقبل، وسط محاولات من النادي الإيطالي لتجديد عقده، لكن دون جدوى.

نادي “السيدة العجوز” لا يعيش أفضل أيامه، إذ يحتل المركز الخامس في الدوري الإيطالي وبفارق 12 نقطة المتصدر إنتر ميلان.

ولفت تقرير لموقع “إي أس بي إن”، إلى أن ليفربول وبرشلونة على رأس الأندية المهتمة بالتعاقد مع صاحب الـ 28 عاما.

جدير بالذكر أن ديبالا شارك مع يوفنتوس في 271 مباراة، سجل خلالها 108 هدفا، وصنع 46.