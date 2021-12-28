الزنتوتي: من حسنات فبراير أنّها نصبّت أعضاءً في مجلس النواب

رأى عبدالمجيد الزنتوتي عضو المؤتمر الوطني العام سابقا، أنه من «حسنات فبراير» أنّها نصبّت أعضاءً في مجلس النواب، على حد قوله.

وقال الزنتوتي، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “من حسنات فبراير أنها نصبت أعضاء برلمان، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان”، بحسب تعبيره.

وأضاف “رد البرلمان بالإساءة لإحسان فبراير أن سمح بشروط الترشح للرئاسة لكل أعداء فبراير بالترشح وسمح أيضا للمشهود لهم بالفشل وعدم النزاهة وكثرة الفساد وأصحاب القضايا”، وفقا لقوله.

وتابع “كما سمح البرلمان لمن لهم الولاء للأجنبي بالترشح، كل ذلك من أسباب فشل الانتخابات”، على حد زعمه.