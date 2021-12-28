هيئة رئاسة مجلس النواب تجتمع بلجنة خارطة الطريق في طبرق 

العنوان – طبرق

قال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق اليوم الثلاثاء إن هيئة رئاسة مجلس النواب عقدت اجتماعاً بلجنة خارطة الطريق بمقر مجلس النواب في مدينة طبرق.

وأضاف بليحق في تصريحات صحفية أن الاجتماع تناول آليات عمل اللجنة في وضع خارطة طريق للمرحلة القادمة للوصول إلى الاستحقاق الوطني بإجراء الانتخابات.

وأكد المتحدث باسم المجلس أن إجراء الانتخابات يتم وفقاً لإرادة الشعب الليبي، من خلال المعطيات الحالية للعملية الانتخابية والتواصل مع كافة الجهات والاطراف المعنية.

وكان الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، قال أمس الإثنين إن المجلس صوت، على اعتبار سفيرة المملكة المتحدة شخصية غير مرغوب فيها في ليبيا.

وأوضح بليحق في بيان له أن المجلس سيصدر مجلس النواب قرار بهذا الصدد وعلى وزارة الخارجية التواصل مع الجهات المعنية لإبلاغها بهذا القرار.

وترأس جلسة المجلس التي عقدت اليوم بطبرق رئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري، وبحضور النائب الثاني لرئيس المجلس، احميد حومة، وأكثر من 120 نائبا، وعلقت الجلسة إلى يوم غد الثلاثاء.

يذكر أن السفيرة البريطانية، كارولين هورندال، واجهت تهما بانتهاك الأعراف الدبلوماسية من خلال دعوتها لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية للبقاء في السلطة لحين إعادة جدولة الانتخابات المتأخرة.