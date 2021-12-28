وليامز: التركيز الأساسي يجب أن ينصب على الانتخابات

شدّدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز على ضرورة أن ينصبّ التركيز الأساسي، بعد تأجيل الانتخابات المقررة الأسبوع الماضي؛ على كيفية المضي قدمًا نحو إجراء الانتخابات، بدلاً من صرف الانتباه إلى مصير الحكومة.

وقالت “وليامز” في مقابلة مع “رويترز” أن معظم الليبيين يريدون إنهاء “هذه الفترة الانتقالية اللامتناهية”.

وعندما سُئلت عما إذا كانت تعتقد أن تفويض حكومة الوحدة لا يزال ساريًا؛ قالت “ويليامز” إن الأمر متروك للبرلمان، لكن “التركيز الحقيقي يجب أن يكون على إجراء انتخابات”.

وتساءلت عما إذا كانت الطبقة السياسية في ليبيا ستجلب مرة أخرى “حكومة أخرى تترشح لسنتين أخريين، وهذا لن يمثل الشعب الليبي بالكامل، مرة أخرى”، حسب وصفها.

وأضافت أن أي تغييرات في الحكومة يجب أن تتم من خلال اتباع القواعد التي حددتها الاتفاقات السياسية السابقة المعترف بها دوليًا.

وأشارت المستشارة الأممية إلى أن أي انتخابات يجب إجراؤها على أرضية متكافئة، بحيث لا يتمتع فيها أي مرشح بمزايا تولي منصب رسمي، في إشارة واضحة إلى “الدبيبة”.

وقالت: “يجب على الجميع التراجع لفترة معينة وهذا يعني أن جميع المترشحين يجب أن يكونوا على قدم المساواة”.

وطالبت “وليامز” بالالتزام بخارطة الطريق التي تتضمن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة، والتي تم إقرارها في العام الماضي من قبل ملتقى الحوار السياسي.

وقالت “ويليامز” إنها لم تقرر بعد الدور الذي يمكن أن يلعبه ملتقى الحوار السياسي في هذه العملية، لكنها كانت تعقد اجتماعات مع مجموعات صغيرة من بين أعضاء الملتقى، وقد تستمر في القيام بذلك.

وتابعت: “عقدت اجتماعا الأسبوع الماضي مع مجموعة فرعية أصغر، لقد كانت جلسة استشارية وقد أواصل القيام بذلك”.

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