لجنة خارطة الطريق تعلن عزمها التواصل مع كافة الأطراف واستعادة القضية الليبية لليبيين

العنوان – طبرق

أعلنت لجنة خارطة الطريق اليوم الثلاثاء عزمها على التواصل مع كافة الأطراف الليبية لتوسيع قاعدة المشاركة واستعادة القضية الليبية لليبيين.

وأوضحت اللجنة في إيجاز صحفي أن استعادة القضية الليبية يكون من خلال إيجاد الحلول الليبية للوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والخروج من المراحل الانتقالية المتعاقبة.

وأشارت لجنة خارطة الطريق إلى أنها ناقشت في اجتماعها الأول بمقر مجلس النواب في طبرق آلية عملها لإنجاز مهامها في الوقت المحدد.

وكان المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق قال اليوم الثلاثاء إن هيئة رئاسة مجلس النواب عقدت اجتماعاً بلجنة خارطة الطريق بمقر مجلس النواب في مدينة طبرق.

وأضاف بليحق في تصريحات صحفية أن الاجتماع تناول آليات عمل اللجنة في وضع خارطة طريق للمرحلة القادمة للوصول إلى الاستحقاق الوطني بإجراء الانتخابات.

وأكد المتحدث باسم المجلس أن إجراء الانتخابات يتم وفقاً لإرادة الشعب الليبي، من خلال المعطيات الحالية للعملية الانتخابية والتواصل مع كافة الجهات والاطراف المعنية.