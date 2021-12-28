ثابت يناقش مع نظيرة السعودي الموضوعات ذات الاهتمام المشترك من أجل تعزيز مجالات التعاون

ليبيا – التقى مندوب ليبيا الدائم لدي جامعة الدول العربية السفير عبد المطلب ثابت بالمندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية السفير عبد الرحمن بن سعيد بن الجمعة بالعاصمة المصرية القاهرة.

فى مستهل اللقاء هنأ السفير عبد الرحمن بن سعيد بن الجمعة السفير عبد المطلب ثابت بمناسبة تعيينه مندوبًا دائمًا لدولة ليبيا لدى جامعة الدول العربية،مستعرضًا العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة، التى تربط بين المملكة العربية السعودية، ودولة ليبيا.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك من أجل تعزيز مجالات التعاون بما يلبي طموحات وتطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه أشاد عبدالمطلب ثابت بعمق العلاقات الأخوية بين دولة ليبيا، والمملكة العربية السعودية وما تشهده من متانة وقوة على كافة الصُعد، مؤكدًا على أهمية التواصل والتنسيق المشترك بين البلدين، في مجمل القضايا العربية والإقليمية والدولية.

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