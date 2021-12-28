هيئة رئاسة “النواب” تجتمع مع لجنة خارطة الطريق

عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب، صباح اليوم، اجتماعًا مع لجنة خارطة الطريق بمقر مجلس النواب في مدينة طبرق.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن الاجتماع ركّز على بحث آليات عمل اللجنة على صعيد وضع خارطة طريق للمرحلة القادمة، وصولاً إلى الاستحقاق الوطني بإجراء الانتخابات إنفاذًا لإرادة الليبيين.

وبحث المشاركون سبل تحقيق هذه الغاية من خلال المعطيات الحالية للعملية الانتخابية، وعبر التواصل مع الجهات والأطراف المعنية كافة.

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