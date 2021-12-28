النائب الأول حسين القطراني يطلّع على عمل غرفة طوارئ وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية

بنغازي 28 ديسمبر 2021 (وال)- استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء السيد حسين اعطيه القطراني اليوم الثلاثاء، بمقر ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي؛ رئيس غرفة طوارئ وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية، ومشرف عام الغرفة، بحضور رئيس ديوان مجلس الوزراء ببنغازي .

حيث اطلّع سيادته على آلية عمل الغرفة، ومناقشة آخر مستجدات الوضع الوبائي في ليبيا عامةً والمنطقة الشرقية خاصة، ومدى جاهزية الغرفة والاحتياجات العاجلة؛ التي تحول دون أداء عملها بالصورة الصحيحة.

وأبدى سيادته استعداده التام للتواصل مع وزير الصحة، من أجل توفير كافة الاحتياجات العاجلة للغرفة، لتأدية الدور المنوط بها على أكمل وجه . (وال) ح س / ر ت

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