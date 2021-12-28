عرب نيوز: المجتمع الدولي يتقاسم المسؤولية عن الفشل الذريع بإجراء الانتخابات في ليبيا

سلط تقرير تحليلي نشره موقع “عرب نيوز” الإخباري الدولي الضوء على تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية وعدم إجرائها في الـ24 من ديسمبر الجاري.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن الكثير من التوقعات كانت تصب في إطار عدم إجراء الاستحقاقات الانتخابية في موعدها المقرر سابقًا، مبينًا أن المجتمع الدولي يتقاسم المسؤولية عن هذا الفشل الذريع الذي يبين نقصًا في الرؤية أو العزم إن لم يكن كلاهما.

وتابع التقرير: إن المجتمع الدولي فشل في إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب وكبح جماح الميليشيات المسلحة من خلال تسريحها وإعادة دمجها وجمع سلاحها وهو ما يلقي بظلال من الشك حول مصداقية القوى الكبرى المعنية في مساعي الرامية إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا.

وأضاف التقرير: إن الأمم المتحدة لم تظهر على الأرض كثيرًا في طريق التبصر وفشلت في التنبؤ والمساعدة في تجنب بقع خطيرة من الاضطرابات من بينها ما فعله المبعوث الأممي المستقيل يان كوبيتش عبر تأييده قوانين انتخابية أقرها مجلس النواب من دون أن تنال تأييد مجلس الدولة الاستشاري.

وبحسب التقرير، فإن إجراء الانتخابات في بلد يفتقر لتقليد ديموقراطي حقيقي وما تزال فيه الانتماءات القبلية تتمتع بقوة جذبًا أقوى من الولاء للدولة يمثل تحديًا، إلا أن المضي في هذا من دون اتفاق مسبق على القواعد القانونية والدستورية وغض الطرف عن المرتزقة والميليشيات وجميع العوامل الأخرى جعل الأمر خطرا.

واتهم التقرير القوى الغربية مثل فرنسا وإيطاليا وألمانيا بالسعي والتنافس فيما بينها لتحقيق مصالحها على حساب مصلحة ليبيا، ما قاد بالمجمل لفشل الدولة، في وقت تم فيه تهميش وتجاهل جيران البلاد بدلًا من إشراكهم كلاعبين إقليميين لهم مصلحة مباشرة في استقرارها.

وطالت الاتهامات في التقرير مجلس النواب والدولة الاستشاري وباقي الجهات الفاعلة محليًا؛ لأنها تسببت في زيادة ضبابية العملية التشريعية، فضلًا عن تعطيل هذه الجهات لعملية توحيد المؤسسات في الدولة، وهو ما يحتم تغيير نهج اللاعبين المحليين في التعامل مع الأزمة في ليبيا.

وشدد التقرير على وجوب قيام هؤلاء اللاعبين بالعمل على إجراء الانتخابات، مع الأخذ بعين الاعتبار بناء دولة ليبية جديدة قائمة على مؤسسات موحدة ومتكاملة وإنهاء فوضى الميليشيات المسلحة وترسيخ سيادة القانون وإنهاء حالة الحفاظ على الوضع الراهن الكارثي.

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