موقع أمريكي متخصص: الصحراء الليبية تشبه «كوكب المريخ»

نشر موقع “العلوم والتكنولوجيا” الأمريكي صورة التقطتها محطة الفضاء الدولية ISS، معلقا عليها بأنها ليست للمريخ وإنما للصحراء الليبية التي يشبهها كثيرون بالكوكب الأحمر.

وأضاف الموقع، أن الصحراء الليبية لها سمات مشابهة للمريخ، وهي الجزء الأكثر جفافا في البلاد وهي في الغالب غير مأهولة بالسكان، مشيرا إلى أن المناظر الطبيعية المميزة للصحراء هي عبارة عن فسيفساء من الكثبان الرملية وهضاب من الحجر الرملي الداكن التي تشكل منطقة فزان في ليبيا.

وقال الموقع الأمريكي إن الصورة التقطت بواسطة كاميرا خارجية عالية الدقةEHDC في محطة الفضاء الدولي، حيث يظهر اللون الأحمر للصحراء والجبال والهضاب ذات الألوان الداكنة وتبدو الأرض وكأنها عالم آخر، ولولا اللون الأزرق للبحر لكان من الممكن الخلط بين الصحراء الليبية وبين المريخ أو الكواكب التي تظهر في الخيال العلمي.