هذا ما قاله الدبيبه في أول ظهور له بعد تأجيل الانتخابات

في أول ظهور له بعد الإعلان عن تأجيل موعد الانتخابات أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبه إنه لم يخطط لتولي رئاسة الحكومة مبينا أنه سوف يسلم مهامه لسلطة منتخبة.

وأكد الدبيبه خلال حفل تسليم صكوك منحة دعم الزواج لمندوبي البلديات في جميع أنحاء البلاد استمراره في منصبه حتى إقرار دستور للبلاد وقدوم سلطة منتخبة يسلم لها مهام حكومته.

وأضاف الدبيبه أن حكومته صرفت أقل من ميزانية الأعوام الماضية وحققت فائض داعيا كل وزير لأن يشرح حجم المبالغ المخصصة لوزارته والمبالغ التي تم صرفها.

وتحدث الدبيبه عن أزمة الكتاب المدرسي قائلا توجهنا باللوم لوزير التعليم الذي لم يوفر الكتاب المدرسي وشكلنا لجنة لطباعته مضيفا أن هذا لا يعني أن نواياه سيئة لأنه كان يريد أن يطور القطاع.

وشدد الدبيبه على أنه يعول على الشاب داعيا إياهم لتأسيس ما أسماها “حكومة متابعة” مؤكدا أن التغيير يحدث تدريجيا بدعم من الشباب.