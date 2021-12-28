الكبير يعقد اجتماعًا للوقوف على التزام المصارف بتوفير السيولة بشكل منتظم للمواطنين

ليبيا – عقد الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي أمس الاثنين اجتماعًا بمكتبه مع الفريق المكلف لمتابعة تنفيذ الخطة المعتمدة لتوفير السيولة من قبل مصرف ليبيا المركزي وإيصالها إلى كافة فروع المصارف التجارية بكافة المدن الليبية.

الاجتماع تضمن وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمصرف الوقوف على التزام المصارف بتوفير السيولة بشكل منتظم للمواطنين، كذلك استعدادًا لتنفيذ خطة مصرف ليبيا المركزي لعام 2022 .

وأفاد الفريق أن قيمة الشحنات المرسلة جوًا من قِبل مصرف ليبيا المركزي لفروع المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية بلغت 2 مليار دينار وإلى فروع المصارف بالمنطقة الجنوبية 1.5 مليار دينار ومناطق الجبل الغربي 1.2 مليار دينار، بالإضافة إلى توزيع سيولة من فروع المصارف تتجاوز 27 مليار دينار خلال عام 2021 .

وأشار إلى تراجع حجم تداول العملة خارج المصارف قرابة 7 مليارات دينار.

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