فاسينو: تونس شريك استراتيجي في الالتزام المشترك بدعم ليبيا

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي بييرو فاسينو، إن تونس تعد شريكاً استراتيجياً لبلاده في الالتزام المشترك بدعم استقرار ليبيا، وهو ما تؤكد عليه اللجنة.

جاء ذلك، في تعليق لفاسينو على زيارة وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو لتونس، والتي اعتبر أنها تأتي في إطار التزام روما، بتعزيز السلام والاستقرار والأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف فاسينو أن هذه الزيارة تشهد على قرب إيطاليا من تونس، والتأكيد الإيطالي على دعم البلد الإفريقي في ظل الظروف الحالية التي وصفها بالصعبة، بحسب ما نقله موقع “ديكود39” الإيطالي.

وكان دي مايو قد التقى خلال زيارته لتونس، كلاً من الرئيس قيس سعيد ونظيره عثمان الجرندي، حيث تباحث الجانبان حول العلاقات الثنائية بين البلدين، في ظل تطلع روما إلى بدء مسار إصلاحي، وتحديد المواعيد السياسية الدستورية النهائية التي توصل إلى انتخابات تشريعية جديدة.

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