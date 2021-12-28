العكاري : سياسة الدعم مناخ مناسب للفساد وإهدار أموال البلاد

قال الخبير الاقتصادي، مصباح العكاري، إن الدعم في كل دول العالم يوجه إلى شريحة محدودة من المجتمع فقط، وليس للجميع لكن في ليبيا تتم معاملة أصحاب الملايين مثل معاملة ذوي الدخل المحدود.

كما نبه العكاري أن سياسة الدعم هي عبارة عن مناخ مناسب للفساد وإهدار لأموال البلاد، ويخلق تشوها كبيرا بالميزانية العامة للدولة، مشيرا إلى أن ما صرف من دعم هذا العام وصل حتى نهاية شهر نوفمبر إلى 18 مليار دينار بين محروقات وأنواع أخرى من الدعم.

وأشار أيضا أن تشوهات سعر الصرف تمت معالجته، وانخفض التربح منه إلى أدنى حد، ولم يعد يمثل خطرا على الدولة ويجب معالجة تشوهات الدعم بعقلية اقتصادية تضع صالح البلاد نصب أعينها وتبتعد عن التفكير العاطفي.

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