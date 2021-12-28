عقب تعيينها مستشارة بالخارجية من قبل الدبيبة.. سيف النصر: الليبيون يرغبون في إنهاء الأجسام الموجودة بعد انعدام شرعيتها

قالت عضو ملتقى الحوار السياسي وافية سيف النصر التي تحصلت على إحدى المناصب بحكومة تسيير الأعمال منتهية الولاية، إن الليبيين لديهم رغبة في إنهاء الأجسام المتصدرة المشهد السياسي في ليبيا.

وأوضحت سيف النصر، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ”استلام 2.5 مليون ناخب لبطاقاتهم الانتخابية يعكس في مضمونه رغبة المواطنين في انتهاء الأجسام الموجودة وانعدام شرعيتها ومشروعيتها”.

وأضافت:” أن التعامل فيما تبقى من عمر المرحلة التمهيدية يجب أن ينطلق من هذه المسلمة”.

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