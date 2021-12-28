الشهيبي: مجلسا النواب والدولة لن يتفقا وسندخل في حوار جديد

حمل رئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية، توفيق الشهيبي، مجلسي النواب والدولة الاستشاري، مسؤولية الأزمة في ليبيا بشكل كبير، بسبب عدم حالة التوافق بينهما في أغلب القوانين السابقة.

وقال الشهيبي، عبر حسابه على “تويتر” إن مجلسي النواب والدولة لم يتوافقا إطلاقا فيما بينهما، فمجلس النواب انفرد بقوانين الانتخابات وقال إنها حق أصيل له ومجلس الدولة اعترض.

وأضاف:” بالأمس مجلس النواب رجع في كلامه وقال لابد من الاتفاق مع مجلس الدولة؟ ألم يكن عليهما أن يتفقا منذ البداية إذا؟”

واختتم رئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية، قائلا:” المحصلة إنهم لن يتفقا وسندخل في حوار آخر”.