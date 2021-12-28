استئناف بنغازي تصدر حكما في تبعية اختصاص مكاتب التخطيط

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية ( خاص ) |

28 December, 2021

أصدرت محكمة الإستئناف بنغازي في الشق الإداري المستعجل حكمها اليوم بإيقاف القرار رقم 320/2021 بشأن نقل إختصاص مكاتب التخطيط من وزارة التخطيط الى البلديات .

وجاء ذلك الحكم بعد النظر في الدعوى المقدمة من مدير مكتب التخطيط بنغازي رجب الجغداف ضد رئيس حكومة الوحدة الوطنية ، ببطلان القرار والطعن في صحته .

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية قد أصدر في سبتمبر الماضي قرارا بشأن نقل اختصاصات مكاتب المواصلات والتخطيط للبلديات.

مدير مكتب التخطيط بنغازي رجب الجغداف