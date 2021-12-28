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استئناف بنغازي تصدر حكما في تبعية اختصاص مكاتب التخطيط

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية ( خاص ) |

28 December, 2021

أصدرت محكمة  الإستئناف بنغازي في الشق الإداري المستعجل حكمها اليوم بإيقاف القرار رقم 320/2021 بشأن نقل إختصاص مكاتب التخطيط من وزارة التخطيط الى البلديات .

وجاء ذلك الحكم بعد النظر في الدعوى المقدمة من مدير مكتب التخطيط بنغازي رجب الجغداف ضد رئيس حكومة الوحدة الوطنية ، ببطلان القرار والطعن في صحته  .

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية قد أصدر في سبتمبر الماضي قرارا بشأن نقل اختصاصات مكاتب المواصلات والتخطيط للبلديات.

مدير مكتب التخطيط بنغازي رجب الجغداف

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بوابة افريقيا الاخبارية

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