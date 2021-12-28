النواب يرجئ جلسة مناقشة تأجيل الانتخابات للأسبوع القادم

العنوان-طبرق

أرجأ، رئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري، اليوم الثلاثاء، الجلسة المخصصة لمناقشة أسباب تأجيل الانتخابات، إلى الأسبوع المقبل.

جاء ذلك على لسان النويري الجلسة التي بثت مباشرة على القنوات الفضائية.

وقال النويري عقب استشارة النواب: “تعلق الجلسة إلى الأسبوع المقبل”.

وعقد مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء الموافق 28 ديسمبر برئاسة النويري وبحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومة، وبحضور 110 نائب.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن المجلس ناقش مشروع قانون الاتحادات والنقابات، وأحيل المشروع إلى اللجنة التشريعية لتجهيز مشروع القانون لعرضه الجلسة المُقبلة.

وأضاف بليحق، في إيجاز صحفي، أن الملجس ناقش كذلك ملف العلاج بالخارج ومعاناة المرضى والجرحى بدول العالم.

وقال إن الملف أحيل للجنة الصحة لتجهيز مقترح لمعالجة هذا الملف لعرضه خلال الجلسة المقبلة.

وأضاف بليحق، أنه تمت مناقشة ملف المناصب السيادية، وكذلك تم طرح قانون نظام القضاء وسيتم عرضه خلال الجلسة المقبلة.