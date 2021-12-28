القطراني يبحث كيفية حلحلة المشاكل التي تواجه شركات الخدمات العامة للنظافة

ليبيا – عقد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين اعطية القطراني اجتماعًا بمقر ديوان رئاسة الوزراء في مدينة بنغازي ، ضم كلًا من وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون الديوان والشركات ورؤساء مجالس إدارات شركات الخدمات العامة للنظافة ببنغازي والمرج والجبل الأخضر ودرنة وطبرق وإجدابيا والكفرة والواحات.

اللقاء ناقش قرار مجلس الوزراء رقم 356 لسنة 2021 بشأن نقل اختصاصات شركات خدمات النظافة إلى مجالس البلديات، حيث اعترض الوكيل ورؤساء مجالس إدارات شركات الخدمات العامة للنظافة على هذا القرار غير المدروس حسب وصفهم.

وأكد الحضور أنهم يمثلون باعتراضهم كافة موظفي هذه الشركات وأنهم سيدخلون في إضراب عن العمل ما لم يُسمع صوتهم من قبل مجلس الوزراء، وأن تنفيذ هذا القرار يُعتبر إجحافًا في حقهم، مطالبين القطراني بالتدخل لالغائه وإعادة الشركات إلى ما كانت عليه قبل إصداره.

ومن جانبه أشاد القطراني بالدور الأساسي الذي تقوم به هذه الشركات تجاه المواطن، مؤكدًا على ضرورة دعمها وعدم عرقلة عملها بأي شكل من الأشكال حتى تؤدي عملها بالوجه المأمول، وأنه سيتواصل مع وزير الحكم المحلي لمناقشة تداعيات هذا القرار.

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