“النواب” يناقش قانون الاتحادات والنقابات وملف العلاج بالخارج في جلسته الرسمية

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إن جلسة المجلس لهذا اليوم ناقشت مشروع قانون الاتحادات والنقابات، مشيرا إلى أنه قد تمت إحالة المشروع إلى اللجنة التشريعية، لتجهيز القانون، من أجل عرضه أمام الجلسة المقبلة لمجلس النواب.

وأضاف بليحق، بأن جلسة اليوم شهدت كذلك بحث ملف العلاج بالخارج، ومعاناة المرضى الليبيين بعدد من دول العالم، لافتا إلى أنه تمت إحالة الملف للجنة الصحة، لإعداد مقترح يعالج هذا الأمر تمهيدا لعرضه على المجلس في الجلسة المقبلة.

ونوه بليحق، إلى أنه تم طرح قانون نظام القضاء، وسيتم عرضه على المجلس خلال الجلسة المقبلة كذلك، إلى جانب مناقشة ملف المناصب السيادية.

جديرٌ بالذكر، أن مجلس النواب عقد جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء، برئاسة فوزي النويري، وبحضور النائب الثاني أحميد حومة، إضافة إلى 110 نائبا.

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