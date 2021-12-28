مجلس النواب يستأنف جلسته الرسمية لبحث عدة ملفات أهمها قانون نظام القضاء

عقد مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس النواب المُكلف فوزي النويري وبحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومه وبحضور 110 نائب.

وتم خلال جلسة اليوم، مناقشة مشروع قانون الاتحادات والنقابات، وأحيل المشروع إلى اللجنة التشريعية لتجهيز مشروع القانون لعرضه الجلسة المُقبلة، ومناقشة ملف العلاج بالخارج ومعاناة المرضى والجرحى بدول العالم ، وأحيل الملف للجنة الصحة لتجهيز مقترح لمعالجة هذا الملف لعرضه خلال الجلسة المقبلة، ومناقشة ملف المناصب السيادية، وتم طرح قانون نظام القضاء وسيتم عرضه خلال الجلسة المقبلة.

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