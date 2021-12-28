لجنة خارطة الطريق: سنتواصل مع كافة الأطراف للوصول للانتخابات

أكدت لجنة خارطة الطريق المشكلة من مجلس النواب عزمها على التواصل مع كافة الاطراف الليبية لتوسيع قاعدة المشاركة وإيجاد الحلول للوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وقال عبدالله بليحق، الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، أن هيئة رئاسة مجلس النواب عقدت اليوم اجتماعا بلجنة خارطة الطريق بمقر مجلس النواب.

وأضاف «بليحق»، في تصريحات رصدتها «الساعة24»، أن الاجتماع تناول آليات عمل لجنة خارطة الطريق في وضع خارطة جديدة للمرحلة القادمة للوصول إلى الاستحقاق الوطني بإجراء الانتخابات.

وأوضح الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، أن خارطة الطريق الجديدة المقرر وضعها ستكون من خلال المعطيات الحالية للعملية الانتخابية والتواصل مع كل الجهات والأطراف المعنية.