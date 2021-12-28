صنع الله يبحث تنمية وتطوير الهلال النفطي والجنوب الشرقي

أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، استعداد المؤسسة لتقديم الدعم الفني اللازم والممكن لجهاز تنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي.

جاء ذلك خلال لقاء صنع الله مع عضو مجلس إدارة جهاز تنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي، سلطان يوسف، بحضور مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة، مختار عبد الدائم، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك والتنسيق المستقبلي بين الجهاز وبين الإدارات المتخصصة بالمؤسسة في المشاريع التنموية والمساهمات التي تقوم بها المؤسسة وإمكانية الاستعانة بخبرة المؤسسة في هذا المجال.

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