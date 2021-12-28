دي مايو يبحث مع الرئيس التونسي الملف الليبي

التقى وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الثلاثاء، في تونس الرئيس التونسي قيس سعيد ووزير الخارجية عثمان الجرندي، حيث ناقش تطورات الأحداث في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين والوضع الداخلي .

وبحث دي مايو، آليات دعم الملف الليبي، مع التطرق إلى الوضع الداخلي في تونس فيما تتطلع روما باهتمام إلى بدء مسار إصلاحي وتحديد المواعيد السياسية الدستورية النهائية التي تنتهي بإجراء انتخابات تشريعية جديدة، وفقاً لموقع “ديكود 39” الإيطالي.

وشدد وزير الخارجية الإيطالي، على ضرورة استمرار المسار الذي بدأ نحو إعادة إرساء سيادة القانون وعودة الحياة الديمقراطية إلى طبيعتها في تونس.

وأشار إلى ضرورة أن يأتي هذا عبر حوار شامل وشفاف مع كل المكونات السياسية والاجتماعية في البلاد، بما يضمن الاحترام الكامل للحقوق الأساسية وتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي.