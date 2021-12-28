«التعليم» تبحث مع «مكافحة الأمراض» إمكانية العودة للدراسة يوميا

استعرضت وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، الخطة الدراسية الحالية، وإمكانية العودة للدراسة يوميًّا، خلال اجتماع مع مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور حيدر السائح.

وأفاد بيان للوزارة، نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن السائح أحاط الوزارة بتقرير اللجنة العلمية بالمركز، المتضمن ضرورة الاستمرار بالخطة الدراسية الحالية حتى تطعيم 70% من قطاع التعليم، طلابًا ومعلمين وإداريين ونحوهم.

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حضر الاجتماع، الذي عُقد بديوان وزارة التربية والتعليم، وزير التربية والتعليم، ووكلاء الوزارة، ومدير إدارة التعليم الأساسي، ومدير إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية، ومدير مكتب الإعلام والاتصال بالوزارة.

بدوره، شدد وزير التربية والتعليم المكلف الدكتور أحمد أبو خزام على ضرورة العمل بخطة تطعيمات، مؤكدًا أن «صحة أبنائنا الطلاب أمر مهم، وتعد من أولى أولويات الوزارة»، وفق قوله.

وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على استمرار الخطة الدراسية الحالية، وتشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والمركز لمتابعة التطعيمات في مراقبات التربية والتعليم كافة.

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