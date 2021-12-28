بليحق يتهم حكومة الدبيبة بوضع العراقيل في طريق إجراء الانتخابات

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اتهم المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، حكومة الوحدة “المنتهية قانونا” برئاسة عبدالحميد الدبيبة بوضع العراقيل في طريق إجراء الانتخابات.

وقال بليحق، في تصريحات، نشرتها سكاي نيوز عربية، إن لجنة خارطة الطريق ستحسم مصير حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

ولفت بليحق إلى أن مجلس النواب عدل قانون الانتخابات وفقا لما طالبت به المفوضية.

المتحدث باسم مجلس النواب الليبي لسكاي نيوز عربية: حكومة الدبيبة وضعت عراقيل في طريق إجراء الانتخابات — سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) December 28, 2021

وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة، غير أن مفوضية الانتخابات أعلنت الأربعاء الماضي، تعذر إجرائها واقترحت تأجيلها إلى 24 يناير 2022.

وعقد مجلس النواب على مدار يومين جلستين رسميتين لمناقشة أسباب تأجيل الانتخابات، غير أنه أرجأ البت في أي قرارات إلى الأسبوع القادم.