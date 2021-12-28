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بليحق يتهم حكومة الدبيبة بوضع العراقيل في طريق إجراء الانتخابات

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

اتهم المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، حكومة الوحدة “المنتهية قانونا” برئاسة عبدالحميد الدبيبة بوضع العراقيل في طريق إجراء الانتخابات.

وقال بليحق، في تصريحات، نشرتها سكاي نيوز عربية، إن لجنة خارطة الطريق ستحسم مصير حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

ولفت بليحق إلى أن مجلس النواب عدل قانون الانتخابات وفقا لما طالبت به المفوضية.

وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة، غير أن مفوضية الانتخابات أعلنت الأربعاء الماضي، تعذر إجرائها واقترحت تأجيلها إلى 24 يناير 2022.

وعقد مجلس النواب على مدار يومين جلستين رسميتين لمناقشة أسباب تأجيل الانتخابات، غير أنه أرجأ البت في أي قرارات إلى الأسبوع القادم.


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صحيفة العنوان الليبية

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