سرقة أكثر من 5600 متر من أسلاك الضغط العالي في مناطق عدة

تسببت سرقة أكثر من 5600 متر من أسلاك الضغط العالي، اليوم الثلاثاء، بانقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المنازل والمزارع في عدة مناطق.

وتعرضت 650 متر للسرقة من على خط السلع من فرعية الفاروق بدائرة توزيع الحي الصناعي، و1800 متر أخرى على خط المزارع من محطة شميخ بدائرة توزيع غرب سوف الجين.

كما تمت سرقت 150 مترا على خط بن عطية من محطة 30 المنارة بدائرة توزيع قصر بن غشير، و1350 متر على خط الخزاني من محطة 30 البيطرة بدائرة توزيع الساحل بإدارة توزيع المرقب، إضافة إلى 1650 متر على خط أبو ديب من محطة 30 المشروع بدائرة توزيع القره بوللي.

وأشارت الشركة عبر صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك، إلى أن مجموعة خارجة عن القانون هي من تقف وراء هذه السرقات.

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