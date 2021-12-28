الخارجية الأمريكية: إطلاق سراح المدرس المحتجز بليبيا

وصل المدرس الأمريكي الذي كان محتجزا في ليبيا فرناندو إسبينوزا إلى مطار جون إف كينيدي الدولي بولاية نيويورك بعد الإفراج عنه.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية سايويل وربيرغ، إن المدرس احتجر في جنوب ليبيا على خلفية وجوده في أماكن التوتر، إضافة إلى انتهاء صلاحية التأشيرة الممنوحة له، لتتدخل بعد ذلك سفارة الولايات المتحدة ووزارة الخارجية الليبية لضمان عودته إلى بلاده.

بينما أكدت منصة “حكومتنا” عبر صفحتها في فيسبوك أن إطلاق سراح المدرس الأمريكي فرناندو سبينوزا جاء بتدخّل من وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش.

ورفض وربيرغ الخوض في تفاصيل إطلاق سراح المدرس الأمريكي، مشيرا إلى اعتبارات الخصوصية.

وفي وقت سابق اختفى المواطن الأمريكي فرناندو إسبينوزا، وهو مدرس يبلغ من العمر 29 عامًا وغواص سابق في البحرية الأمريكية، في ليبيا في 9 نوفمبر الماضي، بعد خمسة أسابيع من وصوله إلى البلاد لبدء وظيفة جديدة في مدرسة دولية بالعاصمة طرابلس.

وكانت وزارة الخارجية، قالت إن المواطن الأمريكي المذكور دخل ليبيا بتأشيرة صحيحة وعمل مدرسا في إحدى المدارس، إلا أن صلاحية التأشيرة الممنوحة له انتهت، فتم إيقافه من قبل الأجهزة الأمنية لمخالفته الإجراءات، ووجوده في مناطق التوتر دون حصوله على إذن السلطات الليبية المختصة، “رغم تنبيهه عدة مرات”.