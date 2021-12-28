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النقابة العامة لموظفي التعليم العالي ترفع الإضراب وتعلن العودة للعمل

تم النشر منذُ 42 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

‬أعلنت النقابة العامة لموظفي التعليم العالي عن رفع الإضراب وبشكل كامل وعودة الموظفين إلى أعمالهم، اعتباراً من اليوم الثلاثاء الذي يوافق 28 من شهر ديسمبر الجاري.

وعزت النقابة في بيان لها رفع الإضراب، إلى ما شهدته البلاد من مستجدات وقرارات إيجابية تلبي بعض طموحات موظفي التعليم العالي حسب وصفها، معبرة عن تطلعها إلى تحسين مستوى الموظفين.

وتابعت النقابة في بيانها القول، بأنها تقدر تضحيات كل موظف عان ولا زال يعاني من الظروف المحيطة به ماديا ومعنويا، مجددة التزامها بالاستمرار في المطالبة بحقوق الموظفين التي قالت عنها إنها مسلوبة.

جدير بالذكر، أن موظفي التعليم العالي أعلنوا الدخول في إضراب عام منذ نوفمبر الماضي، احتجاجا على عدم تضمينهم في القانون رقم 4 لسنة 2018.

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قناة 218 الليبية

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