بليحق: البرلمان ناقش ملف المناصب السيادية.. وعرض قانون القضاء الجلسة المقبلة

عقد مجلس النواب، جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس النواب المُكلف “فوزي النويري” وبحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور ” أحميد حومه” وبحضور 110 نائب.

وجاء ذلك في بيان للمتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، اليوم الثلاثاء، عبر الموقع الرسمي للبرلمان.

وأكد بليحق، في بيان له مساء الثلاثاء، أنه تم خلال جلسة، اليوم، مناقشة مشروع قانون الاتحادات والنقابات، وأحيل المشروع إلى اللجنة التشريعية لتجهيز مشروع القانون لعرضه الجلسة المُقبلة.

وشدد على أن البرلمان ناقش ملف العلاج بالخارج ومعاناة المرضى والجرحى بدول العالم، وأحيل الملف للجنة الصحة لتجهيز مقترح لمعالجة هذا الملف لعرضه خلال الجلسة المقبلة.

وأشار إلى أن النواب ناقشوا ملف المناصب السيادية، كم تم طرح قانون نظام القضاء وسيتم عرضه خلال الجلسة المقبلة.